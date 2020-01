Vítima de tentativa de homicídio beija agressor durante julgamento

A vítima, uma mulher de 25 anos, beijou o namorado que a tentou matar com cinco tiros, quando este estava a ser julgado em Rio Grande do Sul, no Brasil.

Micheli Schlosser esteve sempre presente durante a audiência e defendeu o arguido argumentado que "já tinha pagado pelo erro". "Ele nunca me tinha batido, sempre foi muito bom para mim", disse a vítima.

De acordo com o jornal Folha do Mate, a mulher pediu ao juiz para abraçar e beijar o agressor, Lisandro Posselt. O pedido foi negado mas Micheli Schlosser ignorou, levantou-se e beijou o namorado.

O Ministério Público condenou a ação e sublinhou que vai contra "todo o trabalho que é feito contra a violência doméstica na região".

Depois desta situação, a mulher contou ao jornal que quer continuar com o agressor. "Queremos construir uma casa de três andares e abrir um negócio".

O homem foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, uma medida do sistema prisional brasileiro que ajuda na reinserção do indivíduo na sociedade.

Veja também: