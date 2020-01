Detido homem suspeito de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

Um homem foi detido no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de droga desde o Brasil e apreendeu 1,7 quilogramas de estupfaciente, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

"No âmbito de uma investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária, foi possível identificar um indivíduo, que regularmente viajava de avião entre o Brasil e Portugal, suspeito de transportar consigo, de forma simulada no vestuário, produto estupefaciente proveniente do Brasil", indica a PJ, em comunicado.