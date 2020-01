Protestos na Cisjordânia acabam em conflito entre palestinianos e exército israelita

"O acordo do século", como lhe chamou Donald Trump, na terça-feira, continua a ser motivo de discórdia no Médio Oriente. Na cidade de Hebrom, na Cisjordânia, vários palestinianos queimaram fotografias do presidente norte-americano e do primeiro-ministro israelita. Os manifestantes envolveram-se em confrontos com o exército israelita, que retaliou com granadas atordoadoras.