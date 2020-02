Atacante em Londres vestia um colete de explosivos falso

Um homem esfaqueou três pessoas ao início da tarde deste domingo no sul de Londres, no bairro de Streatham. Duas das vítimas foram transportadas para o hospital, uma das quais corre perigo de vida.

O atacante acabou por ser abatido pelas autoridades e o incidente foi declarado como ato terrorista, sendo ainda desconhecidas as motivações.

No Twitter, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, solidarizou-se com as vítimas e agradeceu a prontidão das equipas de emergência e das forças de segurança.