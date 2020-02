Três feridos, um em estado grave, em "incidente terrorista" em Londres 

Um homem esfaqueou três pessoas este domingo em Streatham, no sul de Londres. As vítimas foram transportadas para o hospital, uma delas com ferimentos graves. As autoridades britânicas informaram que estão a tratar o incidente como um ataque terrorista.

Para o local foram destacadas várias viaturas de emergência médica e a polícia pediu que se evite a zona.

O atacante foi abatido pelas autoridades. Ainda não são conhecidas as motivações do ataque.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reagiu no Twitter ao incidente, agradecendo a atuação dos serviços de emergência.

"Obrigado a todos os serviços de emergência que responderam ao incidente em Streatham, que a polícia declarou agora como relacionado com terrorismo. Os meus pensamentos estão com os feridos e todos os afetados", escreveu.

As primeiras imagens