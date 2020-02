A comunicação do comandante do avião que pediu para aterrar de emergência em Madrid

Num áudio divulgado pelos media locais, é possível ouvir o comandante do avião a comunicar os problemas técnicos aos 130 passageiros a bordo e a explicar que estão a dar voltas no ar para queimar combustível e poder aterrar em segurança no aeroporto de onde partiram, em Madrid.

O comandante pede ainda aos passageiros "muita calma e paciência".