Avião sem roda aterrou em segurança em Madrid

Um avião da Air Canada, com 128 passageiros, aterrou esta segunda-feira de emergência no aeroporto Madrid-Barajas, devido a problemas com o trem de aterragem e um dos motores.

De acordo com o aeroporto, o avião aterrou em segurança, depois de mais de quatro horas no ar para queimar combustível.

O vídeo mostra o momento da aterragem:

As imagens da aterragem

1 / 14 Mariscal 2 / 14 Spanish Minister of Defense HANDOUT 3 / 14 Spanish Minister of Defense HANDOUT 4 / 14 Spanish Minister of Defense HANDOUT 5 / 14 Mariscal 6 / 14 Mariscal 7 / 14 Mariscal 8 / 14 Mariscal 9 / 14 Susana Vera 10 / 14 Susana Vera 11 / 14 Juan Medina 12 / 14 Chema Moya 13 / 14 Chema Moya 14 / 14 Juan Medina

A notícia foi avançada pelo El Pais, ao início da tarde, que adiantou que o avião com 128 passageiros a bordo terá sofrido danos numa das rodas ao descolar. O jornal disse ainda que o ambiente era de calma entre os passageiros.

Num audio divulgado pelo El Mundo, é possível ouvir o comandante do avião a comunicar os problemas técnicos aos passageiros a bordo e a explicar que estavam a dar voltas no ar para queimar combustível e poder aterrar em segurança.

Em causa está um Boeing 767 da campanhia aérea Air Canada, que tinha como destino Toronto, tendo partido de Madrid por volta das 14:55, 13:55 em Lisboa.

Trinta minutos depois de ter descolado, o piloto pediu para regressar devido a um problema técnico. O trem de aterragem terá começado a largar peças na descolagem, o que acabou por comprometer um dos motores do avião.

O Boeing da Air Canadá foi escoltado por um caça F18 da Força Aérea espanhola, que descolou da base aérea de Torrejón.

As imagens captadas dentro do avião

O aeroporto de Madrid disponibilizou uma pista para a aterragem, onde foram posicionados dispositivos da Proteção Civil, Guarda civil e da Polícia Nacional. Foi também formado um gabinete de crise no aeoporto com elementos dos serviços de emergência SAMUR, da polícia, da AENA e da Direção Geral de Aviação.

O ministro dos Transportes, José Luis Abalos, dirigiu-se para o aeroporto para supervisionar a operação.

Mariscal

Piloto diz que o maior risco era o avião sair da pista

Miguel Silveira diz que uma aterragem de emergência no aeroporto de Barajas "não é fácil" de concretizar.