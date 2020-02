Um avião da Air Canada, com 128 passageiros, aterrou esta segunda-feira de emergência no aeroporto Madrid-Barajas, devido a problemas com o trem de aterragem e um dos motores.

O presidente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea lembrou que os pilotos são treinados para este tipo de situações e explicou todos os fatores que contribuem para uma aterragem de sucesso em casos como este.

