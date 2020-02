Tripulação e passageiros do avião da Air Canada saem ilesos da aterragem de emergência

O avião que descolou esta segunda-feira de Madrid com destino ao Canadá teve de aterrar de emergência no aeroporto Madrid-Barajas, devido a problemas com o trem de aterragem e um dos motores.

O Boeing 767, da companhia aérea Air Canada, aterrou em segurança ao final da tarde e todos os passageiros e tripulação saíram ilesos.

A aeronave sofreu um problema com as rodas do trem de aterragem assim que descolou da pista. Depois teve de sobrevoar os céus de Madrid durante algumas horas, para queimar combustível, antes da aterragem de emergência.

