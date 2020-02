"Vamos mostrar ao mundo o que duas meninas latinas conseguem fazer", disse Jennifer Lopez para Shakira, as duas cantoras que animaram no domingo os 12 minutos de intervalo do Super Bowl, o evento anual mais visto nos Estados Unidos da América.

Pela primeira vez na história do evento desportivo, o espetáculo no intervalo esteve a cargo de duas mulheres latinas. Elas mostraram que sabiam cantar, dançar, tocar bateria e fazer crowd surfing e deslizar de joelhos.

Durante os cerca de 12 minutos, Shakira e Jennifer Lopez celebraram a comunidade latina com os seus grandes êxitos, como "Hips Don't Lie" ou "Jenny From the Block".

O Super Bowl é o evento anual mais visto nos Estados Unidos da América, com uma audiência de quase 100 milhões de espectadores no país.