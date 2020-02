O relato dos passageiros do avião que aterrou sem uma roda em Madrid

Ao todo, 128 pessoas seguiam a bordo do voo que saiu de Madrid e tinha como destino Toronto.

Os relatos dão conta dos momentos vividos no interior do avião e falam numa situação de tranquilidade, mas com algum nervosismo.

Os passageiros do Boeing 767 da Air Canada disseram ainda que foram sempre informados do que estava a acontecer.

