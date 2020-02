Passageiros do voo da Air Canada relatam momentos vividos antes da aterragem de emergência

Um avião da Air Canada, com 128 passageiros a bordo, foi obrigado a aterrar de emergência, na passada segunda-feira, depois de descolar no aeroporto de Madrid-Barajas, devido a problemas no trem de aterragem e num dos motores da aeronave.

Os passageiros que seguiam a bordo do avião deram conta dos momentos vividos no interior da aeronave, e revelaram que a tripulação manteve-os sempre informados da situação.