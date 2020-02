Acidente com avião na Turquia: "Não há vítimas mortais, é um verdadeiro milagre"

Um avião de passageiros da Pegasus Airlines partiu-se em três depois de derrapar na aterragem e ter saído da pista, no Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen, em Istambul, na Turquia. Segundo o ministro dos Transportes Públicos da Turquia, não existem vítimas mortais, mas 50 pessoas deram entrada nos hospitais da zona.

O avião pertence a uma companhia aérea low cost, que voa para muitos aeroportos europeus, de acordo com o correspondente da SIC na Turquia, José Pedro Tavares. Sabe-se que o avião não conseguiu travar durante a aterragem e despistou-se, embatendo contra um muro que limita a pista do aeroporto. Esta dificuldade terá sido causada pelas chuvas torrenciais e pelo vento que se fazia sentir no momento em que a aeronave aterrou.

Pedro Tavares afirma que o acidente podia ter tido consequência piores, considerando que a inexistência, até ao momento, de vítimas mortais é um "verdadeiro milagre". Não se conhecem ainda as nacionalidades dos 177 passageiros que iam a bordo do Boeing 737.

