Acidente com avião na Turquia faz dezenas de feridos

Um avião turco partiu-se em três depois de uma aterragem demasiado brusca no aeroporto de Istambul, na Turquia.

Não há qualquer vítima mortal e, segundo o governador de Instambul, 120 pessoas foram hospitalizadas.

O aparelho fazia um voo interno com 177 passageiros e seis tripulantes. As causas do acidente ainda não são conhecidas.