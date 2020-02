As imagens do avião que derrapou na pista de um aeroporto em Istambul

Um avião com 177 pasageiros a bordo perdeu esta quarta-feira o controlo, saiu de pista e foi parar a uma estrada, em Istambul, na Turquia. As autoridades revelam que há passageiros feridos, sem adiantar a gravidade dos ferimentos.

De acordo com as agências internacionais, o avião partiu-se em três e, depois do embate, chegou a haver um incêndio, mas foi entretanto extinto. O avião, da companhia aérea Pegagus, tinha partido da cidade de Izmir, com destino a Istambul.

O ministro turco dos Transportes disse a um canal de televisão que não há vítimas mortais. Várias equipas de emergência têm estado a retirar os passageiros do meio dos destroços do avião, mas muitos conseguiram sair pelo próprio pé.

O aeroporto em causa foi encerrado e os voos estão a ser desviados para o principal aeroporto de Istambul.