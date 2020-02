Donald Trump ilibado do crime de abuso de poder

US SENATE TV / HANDOUT HANDOUT

O Senado norte-americano está a votar, esta quarta-feira, a destituição de Donald Trump. Na votação do primeiro artigo, o Presidente dos Estados Unidos foi ilibado do crime de abuso de poder por 52-48 votos. Mitt Romney foi o único republicano a votar pela condenação.

Falta ainda ser votado o segundo artigo, sobre a obstrução ao Congresso.

No processo de impeachment, Donald Trump é acusado de ter tentado pressionar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse a atividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.

O que dizem os dois artigos?

O primeiro artigo acusa Trump de abuso de poder, considerando que, "usando os seus poderes, o Presidente solicitou a interferência de um Governo estrangeiro, a Ucrânia, nas eleições presidenciais de 2020", referindo-se ao pedido para que o Presidente Volodymyr Zelensky investigasse a atividade da família Biden junto de uma empresa ucraniana.

O segundo artigo, acusa Trump de obstrução ao Congresso, considerando que "sem motivo ou desculpa legal, o Presidente ordenou que agências, departamentos e funcionários do braço executivo não cumprissem as requisições do Congresso", referindo-se ao impedimento de depoimentos de testemunhas e entrega de documentos relevantes para o processo.

Donald Trump é o terceiro presidente norte-americano alvo de impugnação.