Google diz que bug pode ter permitido acesso indevido a fotografias e vídeos

A Google informou na terça-feira os clientes do seu serviço Google Takeout que um bug informático entre 21 e 25 de novembro de 2019 pode ter permitido a outros utilizadores terem acesso às suas fotografias e vídeos pessoais.

A ferramenta Google Takeout permite copiar conteúdos de uma conta Google para guardá-los noutro sítio ou usá-los com outro 'software', fora do ecossistema do grupo californiano.

"Estamos a informar sobre um bug [falha ou erro] que pode ter afetado os utilizadores do Google Takeout que exportaram fotografias e vídeos entre 21 e 25 de novembro", disse um porta-voz da empresa em resposta a um pedido da AFP.

"Esses utilizadores podem ter recebido arquivos incompletos ou vídeos ou fotografias que não eram as suas. Corrigimos o problema subjacente e analisamos minuciosamente o que aconteceu para impedir que isso acontecesse novamente. Lamentamos que isso tenha acontecido ", adiantou.

Menos de 0,01% dos utilizadores do "Photos" da Google foram afetados, segundo o site 9to5Google.

Contudo, esta percentagem pode representar milhares de pessoas, sabendo que o Google Fotos tem um bilião de utilizadores, de acordo com um artigo da Fast Company publicado em julho passado.