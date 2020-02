Guarda-costas de David Cameron deixa arma carregada na casa de banho de um avião

Um polícia britânico responsável pela proteção de David Cameron está a ser investigado pela Polícia Metropolitana de Londres depois de ter deixado uma arma carregada e o passaporte do ex-primeiro-ministro na casa de banho de um voo comercial.

As autoridades avançaram à CNN que o incidente causou o pânico entre os passageiros, que seguiam num voo da British Ariways de Nova Iorque para Londres, na segunda-feira. Sabe-se que foi um passageiro que encontrou a arma na casa de banho e que alertou aos comissários de bordo.

À Associated Press, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que o polícia foi retirado das suas funções.

Como ex-primeiro-ministro, David Cameron tem direito à segurança fornecida por uma unidade de polícia especializada. As normas do Reino Unido e dos Estados Unidos permitem também que a polícia transporte armas em voos comerciais se cumprirem determinados requisitos. Um porta-voz da British Airways disse à CNN:

"Seguimos as regras que permitem que a polícia do Reino Unido carregue armas de fogo a bordo em circunstâncias específicas e controladas. A nossa tripulação lidou com o problema rapidamente antes da descolagem e voo seguiu normalmente".