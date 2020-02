Nancy Pelosi rasga discurso de Trump

A presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi manifestou o seu desacordo em relação às palavras do Presidente dos EUA rasgando os papéis do discurso no final de proferido, esta madrugada no Congresso.

Terminado o discurso de Trump sobre o Estado da União, Pelosi, que estava atrás, de pé e ao lado do vice-presidente, como é tradicional, ostensivamente foi rasgando as várias páginas do documento.

À saída da sala, questionada por um jornalista sobre a razão de tal gesto, Pelosi respondeu:

"Porque era a coisa mais cortês a fazer em comparação com as alternativas".

MICHAEL REYNOLDS / EPA

Antes de proferir o terceiro Estado da União do mandato, Trump não correspondeu ao aperto de mão de Nancy Pelosi.