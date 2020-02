"Não sou prostituta": deputada britânica responde às críticas sobre roupa que levou ao Parlamento

Uma deputada britânica recorreu às redes sociais para se defender das críticas que recebeu sobre a forma como se vestiu numa das sessões no Parlamento, em Londres.

Tracy Brabin foi duramente criticada nas redes sociais depois do seu ombro ficar à mostra, durante um debate na Câmara dos Comuns, na passada segunda-feira. Através do Twitter que os internautas questionaram se aquela seria a "roupa apropriada" para ir ao Parlamento.

Na resposta, a deputada britânica mostrou-se surpresa que as pessoas "podiam tornar-se tão emotivas por causa de um ombro".

"Desculpem-me, mas não tenho tempo para vos responder a todos, mas posso confirmar que não sou... uma vadia, não estou de ressaca, não sou uma prostituta, não estou prestes a amamentar, não sou uma relaxada, não estou bêbeda."

A publicação de Tracy Brabin atingiu mais de 10 mil partilhas e quase 100 mil gostos, no Twitter, onde muitos internautas apoiaram a deputada.

De acordo com a CNN, não há um regras oficiais de como se deve vestir um deputado britânico, no entanto o site do Parlamento aconselha roupas que "são normalmente usadas para uma transação formal de negócios".