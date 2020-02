Perseguição policial no desfile do Super Bowl acaba com condutor detido

A polícia envolveu-se esta quarta-feira numa perseguição a um carro que invadiu o percurso do desfile do Super Bowl, na baixa de Kansas City, nos Estados Unidos da América.

O condutor do automóvel terá tentado escapar a uma barreira policial e acabou por entrar no percurso encerrado para o desfile da equipa vencedora do Super Bowl, os Kansas City Chiefs.

Como é possível ver nas imagens, a perseguição terminou com quatro automóveis da polícia a cercarem a viatura.

De acordo com o New York Post, duas pessoas foram detidas e o condutor do veículo está agora a ser investigado. Não há feridos a registar.