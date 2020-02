Primeiro-ministro iraquiano designado reúne-se com representantes da contestação

O primeiro-ministro iraquiano designado, Mohammed Allawi, encontrou-se esta semana com grupos de representantes da contestação no Iraque, a quem multiplicou as promessas se o seu governo for aprovado, indicou hoje à AFP um especialista presente nos encontros.

Nas praças de Bagdade e das cidades do sul do Iraque, abalado por uma revolta inédita desde outubro, a maioria dos manifestantes exprimiu a sua recusa da nomeação de Allawi, duas vezes ministro de um sistema político que rejeitam em bloco.

As propostas de Allawi aos representantes da contestação

Mas desde o início da semana, Allawi recebeu vários grupos de representantes da contestação que denuncia a corrupção e o nepotismo no Iraque, o 16.º país mais corrupto do mundo segundo a organização Transparency International.

Prometeu-lhes “propor um ou dois ministros com origem na contestação” e “a possibilidade de os representantes do movimento popular serem consultados em relação a três a cinco nomeações do futuro executivo”, declarou o especialista em questões de segurança Hicham al-Hachémi, presente como observador nos encontros.

O primeiro-ministro designado, que tem até 02 de março para propor uma lista de ministros, cada um dos quais deve obter a confiança do parlamento, prometeu ainda “a libertação de todos os manifestantes detidos, “compensações” para os familiares dos contestatários mortos durante os protestos e “cuidados médicos para os feridos”, adiantou Hachémi.

Allawi terá prometido também “formar uma comissão de representantes da contestação para seguir a aplicação das reivindicações dos manifestantes”, disse ainda.

Mais de 480 pessoas foram mortas e cerca de 30.000 ficaram feridas na violência ligada à contestação desde outubro, na maioria manifestantes, segundo um balanço compilado pela agência France-Presse a partir de fontes da segurança e médicas.

Além disso, Allawi afirmou pretender “substituir 170 altos funcionários e 450 diretores gerais”, segundo a mesma fonte.

Enquanto o seu governo não obtiver a confiança do parlamento, o primeiro-ministro designado não pode tomar decisões e é o governo demissionário de Adel Abdel Mahdi que continua a gerir os assuntos correntes.