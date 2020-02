Carro avança sobre militares israelitas em Jerusalém e deixa 14 feridos

Pelo menos 14 pessoas, incluindo 12 soldados israelitas, ficaram hoje feridas num atropelamento, que as forças de segurança descreveram como "ataque intencional".

"Durante o incidente, um terrorista acelerou com o veículo na direção de soldados do exército que caminhavem junto a um complexo em Jerusalém, no âmbito de uma atividade militar", explicaram as forças armadas israelitas, que desencadearam uma vasta operação para encontrar o condutor em fuga.