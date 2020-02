PM espanhol reúne-se com líder do Governo regional catalão

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reúne-se hoje em Barcelona com o presidente do Governo regional catalão, Quim Torra, num encontro em que devem reafirmar posições já conhecidas e sem avançar na resolução da questão separatista.

Madrid tem insistido nos últimos dias na sua total disponibilidade para o diálogo e para encontrar pontos de contacto, embora admita que ambos os líderes estão nos "antípodas", com a porta-voz, María Jesús Montero, a afirmar na terça-feira que não esperava resultados concretos do encontro.

Pedro Sánchez tem que cumprir o compromisso negociado com o partido independentista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) de criar uma "mesa de diálogo" com o executivo regional, mas receia que Quim Torra, de outro partido separatista, assuma as habituais posições radicais para dificultar o entendimento desejado.

O primeiro-ministro espanhol conseguiu ser reconduzido, no parlamento nacional, em meados de janeiro, depois de negociar a criação dessa "mesa de diálogo" com a ERC que agora está a disputar a liderança do movimento separatista com o Juntos pela Catalunha (JxCat) do presidente regional.

Quim Torra vai ao encontro com desconfiança e ceticismo, pronto para discutir com Sánchez as regras do jogo da "mesa de diálogo" entre governos, mas sem, no entanto, confiar nela como um instrumento para resolver o conflito catalão.

Tudo isto numa altura em que Quim Torra anunciou há uma semana que vai convocar eleições antecipadas na Catalunha depois da aprovação do Orçamento catalão, daqui a cerca de três meses.

Para o líder independentista, a atual legislatura "já não tem mais futuro político", porque os dois partidos que asseguram a coligação governamental na região, o JxCat e a ERC, estão divididos sobre a estratégia do movimento separatista.