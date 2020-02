Pelo menos 2 mortos e 27 feridos em descarrilamento de comboio em Itália

EM ATUALIZAÇÃO

O descarrilamento de um comboio de alta velocidade provocou a morte de duas pessoas, na manhã desta quinta-feira, em Lodi, Itália, quando percorria o percurso de Milão a Salermo, avançam os meios de comunicação italianos.

As vítimas do acidente são os condutores do comboio.

Cerca de 27 pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram transportadas para os hospitais da região.

As autoridades suspenderam todo o serviço das linhas de alta velocidade, enquanto procedem ao resgate dos feridos.