Resgatadas caixas negras do avião turco que se partiu em três

Já foi recuperada a caixa negra do avião turco que saiu de pista e se partiu em três, no aeroporto de Istambul.

O presidente da Pegasus Airlines pediu tempo para que sejam decifradas as gravações das conversas entre os pilotos e a torre de controlo, que podem explicar as causas do acidente que causou a morte de três pessoas.

Os sobreviventes começam a dar os primeiros testemunhos de um voo atribulado e de uma aterragem muito rápida.

