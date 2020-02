Tempestade no sul dos EUA faz um morto e centenas de feridos

Uma pessoa morreu e centenas ficaram feridas durante uma tempestade que atingiu o sul dos Estados Unidos.

Mississippi, Alabama, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia foram os estados mais afetados, onde mais de 70 mil edifícios ficaram sem energia.

A vítima mortal, no estado do Carolina do Norte, ficou presa dentro de um carro durante uma inundação.

Os ventos fortes e as chuvas obrigaram ainda à evacuação de uma das torres de controlo de um dos aeroportos da Carolina do Norte.