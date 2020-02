Trump absolvido com um único voto contra de um republicano

A maioria republicana no senado dos EUA absolveu Donald Trump das duas acusações de que era alvo e salvou o Presidente de uma destituição.

O Presidente norte-americano foi absolvido das duas das acusações de que era alvo. Apenas um senador republicano foi contra o sentido de voto do partido.

Mitt Romney tornou-se o primeiro senador na História dos EUA a condenar um Presidente do próprio partido. Foi a única voz dissonante na bancada republicana.

Romney votou a favor da primeira acusação mas rejeitou a segunda. No final, a tomada de posição

do senador do Utah não conseguiu alterar o resultado global.

