Trump critica quem o atacou no processo de destituição

No dia seguinte a ter sido absolvido no processo de destituição, o Presidente dos Estados Unidos da América deixou críticas à postura de quem o atacou, como é o caso da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ou do único candidato republicano que votou a favor da destituição, Mitt Romney.

A maioria republicana no senado dos EUA absolveu Donald Trump das duas acusações de que era alvo e salvou o Presidente de uma destituição.