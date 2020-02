Causas de descarrilamento de comboio em Itália por apurar

Duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas esta quinta-feira no descarrilamento de um comboio de alta velocidade que fazia o trajeto Bolonha-Milão, no norte de Itália. Foi na zona de Lodi que se deu o acidente. O comboio tinha começado a viagem cerca de meia hora antes. No momento do descarrilamento, seguia a quase 300 km por hora. As primeiras carruagens estavam praticamente vazias. O acidente obrigou ao corte das ligações entre Milão e Bolonha. No local estiveram dezenas de ambulâncias e dois helicópteros. As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas do acidente.