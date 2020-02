Futuro da Catalunha: Sánchez e Torra reúnem-se este mês

O chefe do governo espanhol Pedro Sánchez e o presidente do governo regional catalão chegaram a um acordo para negociar o futuro da Catalunha. A primeira reunião decorre ainda este mês e em cima da mesa estarão questões como a autonomia fiscal da região, o investimento em infraestruturas e o sistema de financiamento público.

São 44 pontos, do quais não fazem parte o direito à auto-determinação e Torra queixa-se também de falta de resposta o pedido de amnistia aos independentistas presos ou exilados, processo que levou milhares de pessoes às ruas em outubro de 2019.

As negociaçõesforam a contrapartidada Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para apoiar a recondução de Pedro Sánchez como chefe do Governo espanholno final do ano passado.