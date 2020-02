A rede social Instagram criou uma ferramenta para os utilizadores verem com quem interagem mais, e também menos, nos últimos três meses.

A opção já está disponível no separador "A seguir". A ferramenta apresenta-lhe as categorias "Menos interações" e os utilizadores "Mais vezes apresentados no feed".

A nova funcionalidade possibilita, por exemplo, eliminar as contas menos relevantes.