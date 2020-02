Ministro da Economia brasileiro compara funcionários públicos a parasitas

O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, comparou esta sexta-feira funcionários públicos a "parasitas", que estão a "matar o hospedeiro".

Segundo a imprensa local, Paulo Guedes criticou o reajuste anual dos salários dos funcionários públicos que, segundo o governante, já têm como privilégio a estabilidade no emprego e "aposentação generosa".

"A função pública teve [um] aumento de 50% acima da inflação, além de ter estabilidade na carreira e aposentação generosa. O hospedeiro está a morrer, o sujeito virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático", declarou Guedes, numa metáfora sobre a relação do executivo com os funcionários públicos, defendendo o fim dos reajustes salariais automáticos.

As declarações do ministro aconteceram numa palestra na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV EPGE) no encerramento de um seminário sobre o Pacto Federativo, no Rio de Janeiro.

Segundo Guedes, a população brasileira apoia o fim dos reajustes salariais na função pública.

"A população não quer isso [reajuste automático da função pública]. Oitenta e oito por cento da população brasileira é a favor, inclusive, de demissão na função pública", garantiu o governante, citado pelos media locais.

As carreiras do funcionário público serão discutidas na proposta de reforma administrativa, que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pretende enviar ao Congresso na próxima semana.

Para justificar as mudanças, o Governo tem usado o argumento de que os custos com a função pública dispararam nos últimos anos, sem uma melhoria correspondente na qualidade do serviço prestado.

Após o discurso de Paulo Guedes, o Ministério da Economia lançou um comunicado afirmando que "reconhece a elevada qualidade do quadro de funcionários" públicos, e que a as declarações do ministro foram tiradas "do contexto pela imprensa, desviando o foco do que é realmente importante no momento", que é "transformar o Estado brasileiro para prestar melhores serviços ao cidadão".