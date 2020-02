Olhe para o céu este fim-de-semana. Vem aí a "Lua de Neve"

O céu será iluminado, este fim de semana, por uma "Lua de Neve". Entre sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã vai poder ver uma lua cheia, maior do que o habitual.

Mas o que é uma Lua de Neve? É nada mais nada menos que uma lua cheia maior, mais branca e mais brilhante. Apesar de o nome sugerir que o fenómeno está relacionado com uma condição atmosférica adversa, a designação apenas coincide com o período dos nevões no nordeste dos Estados Unidos e foi atribuída pelas tribos nativas americanas, segundo a NASA.

A Lua vai estar mais próxima de Terra e, apesar de não ser unânime, a maior parte dos especialistas consideram-na a primeira Super Lua do ano. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia e a CNN, a melhor altura para ver a Lua será antes do sol nascer ou antes do pôr-do-sol, com especial enfoque no período entre a noite de sexta-feira e domingo.

Em Portugal, o melhor período para ver a Lua de Neve será no final da madrugada de sábado para domingo, mais especificamente, às 7:30 horas de domingo, avançou o Observatório Astronómico de Lisboa ao jornal Observador.