Pompeo pede a governadores norte-americanos que sejam cautelosos com a China

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, alertou este sábado os governadores dos Estados Unidos para serem cautelosos com a China, considerando que o país visa alvos individuais, num esforço estratégico para expandir a sua influência económica e política.

Segundo Mike Pompeo, um grupo de reflexão apoiado pelo governo chinês avaliou todos os 50 governadores norte-americanos sobre a sua atitude em relação à China e atribuiu a cada deles um rótulo de "amigável, sincero ou ambíguo".

"Então aqui está a lição. A lição é de que a competição com a China não é apenas uma questão federal", disse Pompeo numa reunião da Associação Nacional de Governadores, em Washington.

"Isto está a acontecer nos vossos estados, com consequências para a nossa política externa, para os cidadãos que residem nos vossos estados e, de facto, para cada um de vocês", disse Pompeo.

O secretário de Estado pediu aos governadores para que tomem cuidado com o investimento e a influência chineses, inclusive por meio de contactos com diplomatas, estudantes e organizações chinesas.

No final de janeiro, durante uma passagem por Londres, onde foi pedir ao Governo britânico para reconsiderar a decisão de permitir que a empresa chinesa Huawei participasse no desenvolvimento da rede 5G no país, Pompeo fez declarações no mesmo sentido, ao classificar o Partido Comunista Chinês como a "principal ameaça" da atualidade.