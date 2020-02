Tiros no centro comercial na Tailândia onde homem matou 20 pessoas

A polícia tailandesa assegurou este sábado que conseguiu controlar a situação no centro comercial onde um atirador matou 20 pessoas e onde se ouviram muitos tiros nas últimas horas.

O massacre deu-se na cidade de Nakhon Ratchasima e além de 20 mortos as autoridades contabilizaram 31 feridos. O comissário geral da Polícia Real da Tailândia, Chakthip Chajinda, assegurou aos jornalistas que a situação está "sob controlo", sem precisar se o atacante foi capturado ou se ainda está dentro do centro comercial.

Cerca das 19:45 (hora de Portugal,02:45 na Tailândia) ouviu-se um intenso tiroteio dentro do centro comercial mas não há informação sobre quem disparou. As agências de notícias confirmaram ter ouvido tiros no centro comercial, de onde durante a noite foram saindo dezenas de clientes aterrorizados.

O suspeito foi identificado como Jakrapanth Thomma e o tiroteio ocorreu inicialmente numa base militar nas imediações da cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, e depois num centro comercial na cidade.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, um polícia da cidade contactado telefonicamente disse que o soldado matou inicialmente outro soldado e uma mulher e feriu uma terceira pessoa, aparentemente devido a uma disputa de terras.

Polícias da cidade, que não quiseram ser identificados, disseram que o suspeito levou uma arma da sua base e conduziu em direção ao centro comercial, disparando pelo caminho, referiu a AP.Vários media tailandeses indicaram que o atirador utilizou um veículo militar.