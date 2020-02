Dois militares norte-americanos mortos no Afeganistão

Dois militares norte-americanos morreram e seis ficaram feridos num ataque com metralhadora perpetrado, no sábado, por um soldado afegão, no leste do Afeganistão, anunciaram hoje as forças armadas dos Estados Unidos.

"As informações atuais indicam que um indivíduo com uniforme afegão, armado com uma metralhadora, disparou contra a força militar conjunta norte-americana e afegã", na província de Nangarhar, declarou, em comunicado, o porta-voz das forças norte-americanas no Afeganistão, Sonny Leggett.

O governador da província Shah Mahmood Meykil disse, numa mensagem áudio, enviada aos meios de comunicação social que três soldados afegãos tinham ficado feridos.

O responsável afegão e o porta-voz norte-americano afirmaram desconhecer, de momento, o motivo do ataque, que ainda não foi reivindicado. "Não ocorreu um confronto. Estamos a investigar", acrescentou Meyakill.

O ano passado foi o mais mortífero para as tropas norte-americanas no Afeganistão desde o fim oficial das operações de combate em 2014.

Em dezembro, extremistas talibãs infiltrados nas fileiras militares afegãs mataram nove soldados afegãos no centro do país.

Em julho, um soldado afegão matou dois militares norte-americanos numa base militar em Kandahar (sul). Algumas semanas antes, um coronel do exército afegão foi morto a tiro por um outro soldado afegão na província de Ghazni (leste).