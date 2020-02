Bill Gates encomenda o primeiro iate do mundo movido a hidrogénio

O cofundador da Microsoft Bill Gates vai comprar o primeiro iate do mundo movido a hidrogénio, num negócio que vai custar ao milionário 588 milhões de euros.

O iate é apelidado de "Aqua" e tem 112 metros, onde cabem cinco decks, um heliporto, um spa, um ginásio, uma piscina e espaço para receber 14 convidados e 31 tripulantes.

Os media britânicos anunciaram no domingo a compra, mas a empresa Sinot confirmou esta segunda-feira que o negócio ainda não foi fechado.

De acordo com o New York Post, o navio move-se com a ajuda de dois tanques selados a vácuo, de 28 toneladas, que atingem os -252ºC e estão cheios de hidrogénio líquido.

Mas caso Bill Gates avance com a compra, terá ainda de esperar, pois o iate não estará pronto antes de 2024.