Criança de 3 anos que luta contra o cancro é surpreendida pelo restaurante favorito

Adelaide Stanley tem três anos, vive no Texas, nos Estados Unidos, e há sete meses que luta contra um cancro. No dia do seu 3.º aniversário, a família descobriu que a menina estava doente. Desde então, a dinâmica familiar tem sofrido algumas alterações. Os almoços de domingo no restaurante J.Wilson's, ao pé de casa, deixaram de existir e foram substituídos por almoços mais tranquilos, em casa.

Por causa dos tratamentos, Adelaide Stanley fica com o sistema imunitário muito vulnerável, o que a impossibilita de frequentar locais públicos por causa dos germes.

Um dia, quando a família estava a passar perto do J.Wilson's, a menina perguntou quando é que poderiam lá voltar. Com alguma tristeza, o pai respondeu que só podia ser quando ela melhorasse.

O episódio deixou não só o pai, mas também a mãe um pouco aflita que, em conversa com uma amiga, acabou por revelar o que tinha acontecido.

A amiga da mãe quis ajudar e foi falar com a gerência do restaurante. Ao saber da história, a gerente do estabelecimento, Paula Breaux, decidiu abrir o restaurante mais cedo e decorá-lo com as cor preferida de Adelaide Stanley, o cor-de-rosa, para receber toda a família. "Nem pensámos duas vezes", conta Paula Breaux à CNN.

E assim foi, a família conseguiu voltar a ter um almoço de domingo no restaurante preferido. E a menina ainda teve direito às bolachas preferidas, confecionadas pelos funcionários.

A história contada pela mãe nas redes sociais

No final houve ainda uma surpresa, a gerência do J.Wilson's fez questão de oferecer a refeição.

"Estava pronta para pagar quando disseram que tinham tratado de tudo. Não consigo explicar o quanto isto significou para a família", revela a mãe da menina.

