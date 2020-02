Destroços do avião turco que se partiu em três começaram a ser retirados

Os destroços do avião turco que se partiu em três no Aeroporto Internacional de Istambul começaram a ser retirados.

A remoção só foi possível depois de investigadores da Boeing e da Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos examinarem os destroços do Boeing 737 da Pegasus Airlines.

O Ministério Público abriu um inquérito crime para avaliar a hipótese de negligência dos dois pilotos.

Entre as causas apontadas estão também o estado da pista e as condições climatéricas do dia do acidente, onde morreram três pessoas e 179 ficaram feridas.