Human Rights Watch alerta para atrocidades contra civis no Mali

Grupos armados no Mali intensificaram os seus ataques contra civis, massacrando pessoas nas suas cidades e executando homens que são retirados doa transportes públicos devido à sua etnia, revelou esta segunda-feira a Human Rights Watch (HRW).

Muitos aldeões foram queimados vivos, enquanto morreram em explosões, segundo a organização que recomenda às autoridades maienses que intensifiquem as investigações e os processos judiciais contra os autores.

Ao longo de um relatório de 90 páginas, intitulado "Quanto mais sangue deve ser derramado? - Atrocidades contra civis no Mali Central", a HRW baseia-se em relatos de testemunhas de dezenas de ataques de grupos armados em 2019, durante os quais pelo menos 456 civis foram mortos e centenas feridos.

O epicentro da violência foi no centro do Mali; e 2019 foi o ano mais mortífero para os civis desde o advento da crise política e militar do Mali em 2012. Os ataques contra os civis continuaram em 2020.

O epicentro da violência foi no centro do Mali e 2019 o ano mais mortífero para os civis desde a crise política e militar em 2012.

"Os grupos armados estão a matar, a mutilar e a aterrorizar as comunidades em todo o centro do Mali, aparentemente sem medo de serem responsabilizados", disse Corinne Dufka, diretora da Human Rights Watch na África Ocidental e autora do relatório.

A organização visitou o Mali central e a capital, Bamako, quatro vezes em 2019, e realizou várias entrevistas por telefone.

Neste trabalho, entrevistou 147 vítimas de abusos e testemunhas, além de líderes das comunidades étnicas Peuhl, Dogon e Tellem, oficiais de segurança e justiça, diplomatas, trabalhadores humanitários e analistas de segurança, entre outros.

A violência no centro do Mali tem aumentado constantemente desde 2015, quando grupos islamitas armados aliados à Al-Qaeda começaram a se deslocar do norte para o centro do Mali.

Desde então, estes e outros grupos recentemente aliados ao Estado Islâmico no Grande Saara têm atacado as forças de segurança do Governo e cometido atrocidades contra civis.

Os ataques documentados ocorreram em mais de 50 povoados e aldeias, principalmente perto da fronteira do Mali com o Burkina Faso, tendo provocado a deslocação da população e fome.