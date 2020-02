Palestina desiste de voto de resolução na ONU sobre plano de paz dos EUA

Os palestinianos renunciaram esta segunda-feira a solicitar o voto no Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que rejeitasse o plano norte-americano para a resolução do conflito israelo-palestiniano devido à ausência de suficiente apoio internacional, referiram fontes diplomáticas.

Apresentado pela Indonésia e Tunísia, o texto arriscava-se a não garantir os nove votos favoráveis necessários, para além do veto de um Estado membro permanente, indicaram as mesmas fontes à agência noticiosa AFP.

Esta decisão surgiu após os Estados Unidos -- que dispõem do direto de veto --, apresentarem um conjunto de emendas ao texto durante as negociações na semana passada, e que deveria ser submetido à votação do Conselho de Segurança na presença de Mahmud Abbas, presidente da Autoridade palestiniana.

Segundo as propostas norte-americanas, obtidas pela AFP, Washington decidiu eliminar parágrafos inteiros do projeto, em particular os que se referem explicitamente às resoluções da ONU desde 1967.

Todas as menções relativas a Jerusalém-leste foram também suprimidas.

Apesar de as emendas dos EUA continuarem a reconhecer que o plano de paz apresentado pelo Presidente Donald Trump em 28 de janeiro "se afasta dos parâmetros internacionalmente aprovados para uma solução duradoura, justa e total" do conflito israelo-palestiniano, sublinha-se que "acolhe favoravelmente a discussão sobre esta proposta para avançar na causa da paz".

"As consultas prosseguem sobre o texto", indicou um diplomata sob anonimato. No entanto, outros diplomatas questionaram a possibilidade de um voto posterior devido às posições radicalmente divergentes.

De acordo com diversas fontes diplomáticas, a presença de Mahmud Abbas na manhã de terça-feira perante o Conselho de Segurança ainda não tinha sido questionada durante o dia de hoje.

