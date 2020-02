Sondagens dão vitória ao Sinn Féin nas legislativas da Irlanda

As sondagens apontam para uma vitória do Sinn Féin, partido republicano de esquerda irlandês, nas eleições legislativas, com quase um quarto dos votos, apesar da contagem dos votos ainda estar a decorrer.

Caso se confirme, será a primeira vez que um partido que esteve ligado ao Exército Republicano Irlandês tem a possibilidade de ganhar umas eleições.

Mary Lou McDonald, líder do partido, diz que o resultado das eleições será histórico e que mostra uma revolução no país.

Uma vez que não deverá ocupar a maioria dos 160 assentos parlamentares, Mary McDonald admite a possibilidade de tentar formar uma coligação governativa com outros partidos.