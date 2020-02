"Sucessora" de Merkel bate com a porta e abre crise política na Alemanha

A juntar às derrotas eleitorais nas europeias e regionais e persistentes críticas dentro do partido, Annegret Kramp-Karrenbauer não resistiu à "tempestade da semana passada", na qual a CDU do estado da Turíngia, no leste do país, desafiou instruções explícitas da líder e rompeu o "cordão sanitário" contra a extrema-direita, aceitando colaborar com a Alternativa para a Alemanha (AfD).

O avança motivou uma invulgar intervenção de Merkel, que, durante uma visita à África do Sul, afirmou ser "indesculpável" um partido democrático formar maioria com a extrema-direita para eleger um governador e que a situação tinha de ser revertida, acentuou a falta de autoridade de AKK no partido.