Tribunal russo condena sete homens a prisão por terrorismo de extrema-esquerda

Um tribunal russo condenou hoje sete homens a penas de prisão pesadas pela sua participação numa rede "terrorista" de extrema-esquerda, segundo os serviços secretos russos (FSB, ex-KGB), num caso contestado por organizações não-governamentais (ONG) e pela oposição.

Apresentados pela acusação como terroristas "antifascistas" e "anarquistas", os acusados terão de cumprir penas de entre seis e 18 anos de prisão, de acordo com o veredicto do tribunal militar de Penza (centro), segundo um dos advogados dos condenados, Sergei Morgounov, contactado pela agência de notícias AFP.

Esses jovens - todos nascidos entre 1988 e 1996 - foram presos em 2017 por pertencerem a uma suposta organização terrorista. Alguns também foram acusados de porte de armas e munições e tentativa de tráfico de drogas.

Os cabecilhas do grupo, de acordo com a procuradoria, Dmitri Ptchelintsev e Ilia Chakourski, receberam as penas mais pesadas, respetivamente 18 e 16 anos de prisão.

De acordo com as ONG de direitos humanos e a oposição russa, o caso foi inventado para parecer uma ameaça contra o Governo do país.

"O caso da 'rede' é um exemplo clássico. Esse veredicto quer demonstrar à população que existe uma ameaça de terrorismo político real (...) e é uma ordem para a juventude: 'sente-se, não mexa'! "denunciou Svetlana Gannouchkina, uma das figuras históricas do Memorial, uma organização de defesa dos direitos humanos de referência na Rússia.

Nenhum dos acusados tinha antecedentes criminais.

Segundo a ONG, o FSB baseou o caso em confissões duvidosas sobre a existência da rede terrorista, obtida dos militantes da extrema-esquerda, presos num caso de drogas.

Vários acusados alegaram ter sido maltratados ou mesmo torturados na prisão para forçá-los a confessar.

O maior opositor do Kremlin, Alexei Navalny, também denunciou hoje a sentença aplicada aos jovens.

"Uma confissão obtida a torturar jovens sobre a existência de uma organização terrorista. Qualquer ministro do Governo russo é 10 vezes mais criminoso e uma ameaça à sociedade do que esses jovens", disse Navalny na sua conta no Twitter, denunciando que este é um veredicto "monstruoso".

As acusações de terrorismo ou extremismo contra grupos de jovens aumentaram recentemente na Rússia.

Segundo os críticos do poder, não se trata apenas de encerrar organizações genuinamente violentas, mas também de movimentos moderados de oposição ou religiosos que não estão em sintonia das autoridades.