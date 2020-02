Crianças sobrevivem a nevão ao escavar buraco para passar a noite

Ethan Camille, de 7 anos, e os primos de 14, 8 e 2 anos, perderam-se da família durante um passeio e sobreviveram a um nevão ao escavarem um buraco e esconderem-se lá dentro.

O caso aconteceu numa zona rural do Alasca e as crianças só foram encontradas no dia a seguir ao seu desaparecimento, na semana passada.

Conseguiram sobreviver durante a noite à tempestade depois de escavarem um buraco para dormir. À CNN, o menino de 7 anos conta que a maior preocupação era proteger Trey, o mais novo do grupo, e que um deles chegou a sair do buraco para que houvesse mais espaço.

“Primeiro tentámos encontrar o caminho para casa, mas acabámos por ficar cheios de frio. Depois escavámos um buraco”.

A mãe de Ethan conta também como as crianças “sacrificaram tudo” para garantir a sobrevivência de Trey, dizendo que o “protegeram até ao fim”.

Ethan está hospitalizado devido a várias queimaduras do frio, assim como o primo Cristopher. Os outros dois, Frank e o bebé Trey, já estão em casa.