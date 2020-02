Detidos mais quatro suspeitos da morte da jornalista Lyra Mckee na Irlanda do Norte

Brian Lawless

A jornalista de 29 anos Lyra Mckee foi baleada durante a cobertura de distúrbios num bairro católico de Londonderry, no Ulster, enclave sob tutela do Reino Unido, em abril de 2019.

Na altura o Novo IRA, uma organização dissidente do IRA, os separatistas da Irlanda do Norte, admitiu a sua responsabilidade pela morte da jornalista e dois jovens foram detidos ao abrigo da legislação antiterrorista.

Os suspeitos de 18 e 19 anos acabaram por ser libertados, numa altura em que a polícia também lançava ainda um novo apelo a quem soubesse algo mais sobre este incidente.

Agora, 10 meses depois da morte da jornalista, outros quatro suspeitos são detidos em Londonderry.

Segundo a BBC são 4 homens, de 20, 27, 29 e 52 anos e a polícia renovou o apelo a eventuais testemunhas.

O responsável da polícia acredita "que algumas pessoas da comunidade sabem o que aconteceu e quem esteve envolvido", mas admite que possa haver receio de o partilhar com as autoridades:

"Entendo que as pessoas possam ter medo de conversar com a polícia. Eu já tinha dado a minha garantia pessoal em relação ao anonimato, no âmbito desta investigação, mas hoje renovo essa garantia, ao aproximarmo-nos do aniversário do assassinato de Lyra".





A polícia de Belfast volta assim a pedir a ajuda de "qualquer pessoa que tenha feito vídeos com o telemóvel" na noite dos distúrbios em Londonderry, para que os partilhe com as autoridades e se possa chegar aos responsáveis pela morte da jornalista de apenas 29 anos.