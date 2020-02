Se comprasse um sofá e encontrasse 40 mil euros dentro, o que é que fazia?

Howard Kirby estava a precisar de trocar o sofá da sala e decidiu deslocar-se a uma loja de usados em Owosso, no estado norte-americano do Michigan. Encontrou o sofá que queria e comprou-o.

Algum tempo depois, queixou-se à nora que parecia haver alguma coisa com o sofá. Não era confortável por algum motivo. Para descobrir o que se passava, a nora de Howard Kirby começou a abrir as capas das almofadas. Foi nesse momento que viram vários maços de notas escondidos.

E se pensa que eram um ou dois maços, está enganado. Eram nada mais, nada menos, que 43 mil dólares (cerca de 40 mil euros), conta a CNN.

Howard Kirby contactou a loja para devolver o dinheiro ao antigo dono do sofá, mas o homem já tinha morrido. No entanto, no final conseguiram entrar em contacto com a neta, Kim Fauth-Newberry, e entregaram-lhe a totalidade do dinheiro.

