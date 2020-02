Dez pessoas morreram baleadas nas últimas 24 horas no México

Pelo menos 10 pessoas morreram baleadas nas últimas 24 horas em cinco municípios do estado mexicano de Michoacán, região onde as autoridades estão a proceder a escavações de uma vala comum.

A Procuradoria-Geral mexicana referiu, citada pela agência espanhola Efe, que assassinos contratados envolvidos no narcotráfico possam estar implicados nos 10 homicídios e na descoberta da vala.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado do México informou esta terça-feira que a onda de violência começou na segunda-feira, quando o corpo de um homem foi encontrado perto de uma escola, no município de Copándaro, localizado a 23 quilómetros de Morélia, capital do estado.

Outros quatros homens morreram baleados, na madrugada desta terça-feira, por um alegado grupo armado que invadiu uma vivenda.

A SSP também informou que foi encontrada a cabeça de uma pessoa no interior de um móvel de madeira abandonado numa rua de um bairro, em Zamora, a 174 quilómetros de Morélia.

As autoridades mexicanas encontraram igualmente uma vala comum numa zona rural de Zamora e estão a fazer a exumação dos cadáveres, cujo total ainda não foi revelado pelas autoridades.