Florida oferece recompensa por informações sobre ataques violentos a golfinhos

As autoridades estão a investigar ataques violentos a golfinhos na Flórida.

Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), o primeiro golfinho, encontrado em Naples, tinha uma ferida na cabeça, causada por um tiro ou um objeto afiado. Já o segundo foi encontrado na Praia de Pensacola, também na Flórida, com uma bala no lado esquerdo.

As autoridades lançaram uma investigação a nível nacional com recompensa até 20 mil dólares para quem tenha informações sobre os ataques.

Houve pelo menos 29 casos de golfinhos presos desde 2002, segundo o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), com quatro só no ano passado.

Os biólogos acreditam que estes casos poderão ser resultado de humanos que alimentam golfinhos selvagens, já que estes poderão passar a associar barcos e pessoas com comida. Esta associação poderá levar a situações periogosas como acidentes com barcos, enredamento e até ingestão material de pesca, alerta o NOAA.